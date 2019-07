Lovitura pentru noul premier britanic: Ministrul Finantelor a demisionat din functie

Philip Hammond google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul britanic al Finantelor, Philip Hammond, a demisionat astazi din functie. Hammond si-a anuntat demisia intr-o postare pe Twitter: „Tocmai mi-am inmanat demisia premierului Theresa May. A fost un privilegiu sa ocup functia de ministru al Finantelor in ultimii trei ani”. Hammond anuntase in weekend ca va demisiona daca Boris Johnson va deveni premier deoarece nu doreste sa faca parte dintr-un guvern care ar accepta un Brexit fara acord. Marea Britanie ar putea suferi o lovitura financiara grea, daca va iesi din UE fara acord "Presupunand ca Boris Johnson devine premier, inteleg ca pentru a servi in Guvernul sau ar fi acceptarea unei iesiri fara acord la 31 octombrie, iar eu nu ...