Lovitura pentru oamenii Laurei Codruta Kovesi. Lucian Onea si Mircea Negulescu, inca doua luni sub control judiciar

Procurorul Adina Florea a prelungit, astazi, 21 mai, controlul judiciar pe o durata de 60 de zile pentru Lucian Onea, fost sef DNA Ploiesti, si Mircea Negulescu, zis Portocala, fost procuror DNA Ploiesti, au confirmat reprezentantii SIIJ. In cazul lui Lucian Onea este mentinututa si interdictia de a profesa, in vreme ce Mircea Negulescu a fost deja exclus din magistratura de Sectia pentru procurori a CSM. Zi IMPORTANTA in dosarul Laurei Codruta Kovesi, la SIIJ. Cine ajunge in fata procurorilor Tot astazi, la Sectia Speciala pentru investigarea magistratilor a fost audiata femeia de serviciu de la DNA Ploiesti.