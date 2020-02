LOVITURA pentru PNL: Unul dintre primarii sai a fost CONDAMNAT pentru conflict de interese

Primarul staţiunii balneare Sângeorz-Băi din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Ogâgău (PNL), a fost condamnat, luni, de Judecătoria Năsăud la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Sentinţa nu este definitivă.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Năsăud în noiembrie 2018, iar pronunţarea sentinţei a fost amânată de două ori.

Primarul a fost trimis în judecată în baza unui rechizitoriu întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, după ce, în cursul anului 2018, a aprobat concesionarea unui teren către tatăl său, fără organizarea unei licitaţii şi fără a cere votul Consiliului Local al oraşului Sângeorz-Băi.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea de un an, a cărei aplicare este amânată pe un termen de supraveghere de doi ani, Judecătoria Năsăud a stabilit că lui Traian Ogâgău i se interzice dreptul de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice, pe o perioadă de trei ani.

De asemenea, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul este obligat să presteze 40 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în domeniul serviciilor publice (întreţinere locuri de agrement, parcuri şi drumuri, salubrizarea localităţii, activităţi în folosul unităţilor şcolare sau socio-culturale), în cadrul primăriei staţiunii Sângeorz-Băi sau al primăriei oraşului Năsăud.

Traian Ogâgău poate face apel la această sentinţă în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Iată minuta ședinței de judecată:

”Solutia pe scurt: În baza art. 301 alin. 1 din Cod penal, stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului O.T. pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. Aplică inculpatului O.T. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatului O.T. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat) a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

În baza art. 83 alin. 1 C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bistriţa-Năsăud, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Bistriţa-Năsăud. În baza art. 85 alin. (2) lit b C. pen. obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze 40 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în domeniul serviciilor publice (întreţinere locuri de agrement, parcuri şi drumuri, salubrizarea localităţii, activităţi în folosul unităţilor şcolare, educative sau socio-culturale, sau orice altă activitate utilă comunităţii) în cadrul Primăriei oraşului Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud sau Primăriei oraşului Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud.

În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 273 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.02.2020.”

Ogâgău a fost ales primar al oraşului-staţiune Sângeorz-Băi în anul 2016, fiind singurul primar liberal din mediul urban din judeţul Bistriţa-Năsăud. Acesta şi-a făcut deja publică intenţia de a candida pentru al doilea mandat.

Ogâgău mai are un proces penal pe rolul Judecătoriei Năsăud, pentru refuz de prelevare a probelor biologice.

