LOVITURA pentru Politehnica Iasi: Flavius Stoican si-a anuntat plecarea

Antrenorul echipei Politehnica Iasi, Flavius Stoican, si-a anuntat plecarea de la gruparea din dealul Copoului. Antrenorul a decis sa nu-si prelungeasca contractul, astfel ca la finalul sezonului se va desparti de gruparea din Copou. "Am petrecut doi ani frumosi aici. Doi ani cu bune si cu rele. Doi ani pe care nu-i voi uita niciodata. Am reusit o performanta uriasa aici. Vreau sa le multumesc tuturor celor alaturi de care am lucrat", a spus Flavius Stoican. Degringolada totala la Politehnica Iasi. Pleaca jumatate de echipa Dupa 13 etape disputate in playout, Poli Iasi se afla pe locul 4, cu 31 de puncte si nu au nicio emotie in privinta retrogradarii. Flavius Stoican a venit la Iasi in 201 ...