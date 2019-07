LOVITURA pentru primar: ANI sustine ca nu poate justifica 2,7 milioane lei

primaria Baia Mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 2.741.026,318 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Catalin hereches, primar al municipiului Baia Mare, in perioada 26 iunie 2012 – 31 decembrie 2017. "Avand in vedere cele de mai sus, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei de catre CHERECHES CATALIN. Primarul Mihai Chirica a rupt tacerea la BZI LIVE! "Gabriel Gachi a trait de fiecare data ...