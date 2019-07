Lovitura pentru Recep Tayyip Erdogan: Un om important al partidului sau demisioneaza

Recep Tayyip Erdogan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul viceprim-ministru turc Ali Babacan si-a anuntat astazi demisia din Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, citand 'diferente profunde' fata de conducerea formatiunii si subliniind ca Turcia are nevoie de o noua viziune. Potrivit unor apropiati, Ali Babacan si fostul presedinte turc Abdullah Gul intentioneaza sa lanseze in acest an un nou partid, ceea ce ar putea eroda si mai mult sprijinul fata de Erdogan dupa infrangerea rasunatoare suferita de AKP in alegerile pentru primaria Istanbulului luna trecuta. Mesajul dur transmis de Trump lui Erdogan din cauza rachetelor rusesti comandate de turci ''In conditiile actuale, Turcia are nevoie d ...