LOVITURA pentru Simona Halep: Tocmai ea i-a luat locul in clasamentul WTA

Bianca Andreescu (6 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Premier Mandatory din Beijing (China), astazi, dupa ce a trecut de americanca Jennifer Brady (66 WTA), scor 6-1, 6-3. Sportiva de 19 ani a ajuns la 17 victorii consecutive in circuit. Cu acest succes, Andreescu urca pe locul 4 WTA, unde era Simona Halep. In functie de rezultate, romanca din Canada ar putea ajunge pe podiumul ierarhiei mondiale. Schimbi de replici intre Simona Halep si Darren Cahill, de ziua antrenorului Jucatoarea din Canada a trecut fara mari dificultati de Brady, adjudecandu-si primul set dupa ce a cedat doar un game, in aproximativ 33 de minute. Primele mingi de break ale lui Andreescu in actul secund au a ...