LOVITURA pentru USR și partidul Monicai Macovei: Au incalcat grav legea finanțarii formațiunilor politice

USR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatea Electorala Permanenta a publicat recent rezultatul rapoartelor de control efectuate in legatra cu finantarile si cheltuielile mai multor partide. Controlul a vizat si veniturile obtinute pentru campaniile electorale, dar si modul in care aceste partide au cheltuit fondurile de care au beneficiat. Ion Cristoiu: "USR si Dacian Ciolos experimenteaza un instrument politic extremist, bolsevic sau legionar: Coborirea in Strada" Potrivit rezultatelor anchetei, USR arealizat in 2016 venituri de 2.747.596,61 de lei, din care cuantumul cotizatiilor membrilor de partid au fost de doar 56.553 de lei. “Grosul” veniturilor reprezinta donatii, care s-au ridicat la 2.711.037,53 de lei. In ...