LOVITURA pregatita de PSD: Negocieri cu parlamentarii ALDE - SURSE

Parlament google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criza politica generata de iesirea ALDE de la guvernare da nastere unor noi posibilitati de negociere in Parlament. Potrivit surselor din PSD, liderii partidului de guvernamant se afla in aceasta perioada in negocieri cu un grup de aproximativ 10 deputati ALDE care ar dori sa participe la actul de guvernare. Este cunoscut faptul ca unii dintre membrii partidului condus de Calin Popescu Tariceanu nu au fost de acord cu parasirea aliantei. Plecarea ALDE de la guvernare lasa urme: Un senator trece la PSD In acelasi timp, PSD ar dori sa transfere si 2-3 senatori. Prima mutare de acest fel s-a produs astazi, cand senatorul ALDE Ilie Nita a anuntat ca trece la PSD. In Camera Deputatilor, PSD are 136 de ales ...