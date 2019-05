Lovitura! Premierul si-a anuntat demisia

Dancila Skvernelis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prim-ministrul lituanian Saulius Skvernelis si-a anuntat intentia de a demisiona din functie in luna iulie, dupa ce nu a reusit sa se califice in turul doi al alegerilor prezidentiale din tara, relateaza BBC. Conform sondajelor organizate inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, organizate duminica, Saulius Skvernelis era considerat favorit pentru calificarea in turul doi. Rezultatele partiale din primul tur sugereaza ca economista Gitanas Nauseda a obtinut primul loc, fiind urmata de Ingrida Simonyte, fost ministru al finantelor. Cele doua se vor califica in turul doi al alegerilor, care va fi organizat la finalul lunii mai. Alegeri in Lituania. Cine va fi noul presedinte Castigat ...