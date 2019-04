Lovitura primita de o femeie din Vaslui dupa ce a aparut in direct la Acces Direct de la Antena 1. Televiziunea nu este pentru oricine

Un incendiu a izbucnit luni seara la Moscheia Al-Aqsa din Ierusalim, aproape in acelasi timp in care Catedrala Notre Dame din Paris era devastata de flacari. Imagini in care se vedea fum si foc provenind de pe acoperisul unei structuri cunoscute sub numele de Camera de rugaciune Marwani, sau Stablele lui Solomon au fost facute publice.