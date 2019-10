LOVITURA primita de Opozitie: Viorica Dancila a intors un deputat PSD, care semnase motiunea de cenzura 

selfie Bota google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Negocierile dintre premierul Viorica Dancila si deputatii PSD care au semnat motiunea de cenzura sunt in toi si se pare ca au si o oarecare rata de succes. Deputatul PSD Marius Sorin Ovidiu Bota a semnat pentru sustinerea motiunii de cenzura initiata de opozitie. Intalnire a premierului Viorica Dancila cu parlamentarii PSD. Tema este motiunea de cenzura Surse din PSD ne-au precizat ca in ultimele zile au avut loc mai multe discutii intre Viorica Dancila si parlamentarii PSD care ar fi sustinut motiunea. In urma acestor discutii, Bota si-a facut un selfie alaturi de vicepresedintele PSD, Gabriel Zetea, in fata Guvernului, semn ca s-ar fi intors in echipa PSD. Daca ti-a placu ...