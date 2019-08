LOVITURA! Un martor din dosarul crimelor de la Caracal si-a schimbat total declaratiile

caz Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un martor din dosarul crimelor de la Caracal si-a schimbat total declaratiile. Vacarul care a spus in primele zile dupa disparitia Alexandrei ca tanara nu este moarta pentru ca a vazut mai multe masini in spatele casei lui Dinca, iar in una dintre ele Alexandra a fost transferata legata, s-a razgandit in timpul audierilor de la DIICOT. Fantana din curtea lui Dinca a fost secata in cautarea de noi probe Suprinzator este faptul ca acum acesta le-a spus procurorilor ca nu stie nimic si nu a vazut pe nimeni la casa lui Dinca. Ba mai mult, a sustinut ca el nu a facut asemenea declaratii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...