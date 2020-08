Lovituri puternice intre PNL și USR: 'Cum vom putea guverna 4 ani?'

Liberalii își pun problema condițiilor în care ar putea guverna cu USR, formațiune pe care o acuză de atacuri „brutale” și de „alianță informală” cu social-democrații ieșeni. Liderul județean PNL, ministru Costel Alexe, a lansat un semnal de alarmă legat de relația dintre PNL și USR.

„PSD este o relicvă a trecutului și pe măsură ce îi fuge vizibil pământul de sub picioare, devine un partid cu apucături tot mai radicale, mai peremiste. Pe acest fundal, nenumărați lideri de opinie, jurnaliști sau activiști civici au afirmat că este nevoie de unirea forțelor politice ale PNL și USR pentru a deposeda de tot PSD de putere. O colaborare corectă USR cu PNL reprezintă pentru foarte multă lume o astfel de variantă politică și care ar trimite PSD în derizoriu probabil pentru totdeauna.

Da, PNL își dorește să scape de toate relicvele radioactive ale PSD. Este motivul pentru care suntem deschiși la colaborare, mereu am fost. Inclusiv în momentul în care am preluat guvernarea ne-am întors privirile spre USR pentru a colabora. Probabil și din cauza proximității alegerilor prezidențiale, colegii de la USR au dorit să urmeze o cale proprie. Dar deschiderea noastră nu a rămas doar la stadiul din toamna anului 2019, noi am lăsat deschise căile de negociere cu USR în permanență. Dacă s-au iscat tensiuni, acestea au fost punctuale și trecătoare, iar PNL le-a considerat aspecte firești ale politicii.

Dar există totuși un aspect nefiresc în tot acest tablou. Dacă în alegerile pentru primăria generală a capitalei PNL a reușit să gestioneze lucrurile cu maximă diplomație și avem acum un candidat precum Nicușor Dan susținut și de PNL și de USR și care va scoate din nou Bucureștiul de sub catastrofalele prestații ale primarilor PSD, dacă în alte localități mari unde nu există un candidat comun, cel puțin există o decență a conduitei electorale, ei bine, nu este la fel și la Iași. Care este situația, mai exact?

În primul rând, singura temă a USR la Iași este să atace PNL. Oraș care va atinge în curând cifra de 500.000 de locuitori și județ care va ajunge repede la un milion de locuitori, dominat de decenii de PSD, și totuși singura țintă a USR este PNL. Nici măcar nu mai este o luptă electorală, este o obsesie la care noi, cei din PNL, nu răspundem.

În al doilea rând, la Iași PSD este pe cale să devină istorie după ce l-au susținut pe Liviu Dragnea până în pânzele albe, după ce au dominat politic județul vreme de 28 de ani și, peste toate, după ce au făcut praf orice era bun și nu au fost în stare să ducă la capăt niciun alt proiect.

În al treilea rând, și poate cea mai neașteptată situație pentru cei mai mulți, USR și PSD nu se atacă deloc. Ambele sunt concentrate cu atacuri asupra PNL, cu lovituri murdare și minciuni jenante la adresa mea. Și nu oricum, ci exact din aceleași studiouri, prin aceleași mijloace mass-media, cu aceleași teme și de multe ori folosesc aceleași cuvinte și insinuări sau jigniri groase. Nicăieri în țară nu mai este așa, o astfel de alianță informală între PSD și USR cu scopul de a lovi în candidații PNL la primărie și la consiliul județean.

Explicația acestei anomalii este simplă: la Iași, USR a renunțat la principiile pe care le-a promovat - oameni noi, fără penali, altfel de politică -, a abandonat toată competiția internă în care s-au implicat tineri entuziaști și au impus un fost liberal drept candidat la funcția de președinte pentru consiliul județean. Se știe că trădătorii sunt orbiți și mânați doar de răzbunare și nu au scrupule să mintă, să manipuleze, să insinueze. Dar iată că aceasta este calea pe care a ales la Iași USR să meargă, să ignore aproape complet PSD și să atace constant PNL, iar mijloacele de atac să fie mai curând specifice manelelor decât politicii. USR a ales să uite că există viață și după alegeri.

Lipsa de strategie și de perspectivă politică a liderilor USR la Iași afectează grav perspectivele membrilor USR care vor să facă politică de performanță. Cei doi candidați aventurieri vor pierde - nu se îndoiește nimeni - și vor reveni în parlament, iar la alegerile generale se vor regăsi iarăși pe primele locuri de parlamentari (acesta e scopul candidaturilor lor de acum, de a le asigura trambulina spre camera deputaților).

Care este „planul B” al USR la Iași dacă acum, în campanie, și-a unit forțele cu PSD împotriva PNL? Vor menține alianța și după alegeri, vor sta în băncile opoziției alături de PSD? Sau vor răspunde deschiderii pe care PNL încă o oferă, o deschidere de colaborare care să trimită PSD în „divizia C” a politicii?

Întrebat recent într-o emisiune la B1TV de ce la Iași USR mă atacă și de ce nu reacționez la atacuri, am răspuns că adversarul principal este PSD și că în mod normal eu văd că ar trebui să existe o colaborare între PNL și USR. După alegeri avem nevoie de colaborare, dar - mă întreb - va putea exista colaborare cu cineva care rupe toate podurile și taie toate căile de comunicație și de negociere?

Din această situație descrisă până acum s-a născut o dilemă care nu este una ușoară pentru nimeni, nici pentru PNL, și cu atât mai puțin pentru membrii USR-PLUS. Nu este niciun secret de-acum că alegerile locale vor fi câștigate de PNL Iași, iar PNL va avea nevoie de o colaborare cu alt partid pentru a administra municipiul și județul Iași pentru următorii 4 ani. Cum vom guverna cu un partener care acum ne consideră adversarul absolut? Cum negociezi mâine cu cineva care astăzi îți arată fără fereală că prima sa dorință este să te calce în picioare? Dacă un parteneriat se construiește pe încredere, cum vom putea bate palma cu cineva care astăzi ne atacă brutal zi de zi? Cum să te apropii de cineva care te respinge agresiv?”, a transmis Costel Alexe, într-un comunicat de presă.