LPF: Data finala Cupei Romaniei nu poate fi modificata

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a declarat, joi, că data finalei Cupei României, 22 iulie, nu poate fi modificată, aşa cum a cerut clubul CS Universitatea Craiova.

"Am discutat cu domnul Rotaru, ne-a transmis şi o cerere scrisă din partea clubului, acum câteva zile ne-am văzut cu reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal pentru a discuta de calendarul ediţiei viitoare a Ligii I şi al Cupei României. Din păcate, nu am putut onora solicitarea celor de la Craiova, tocmai pentru faptul că, dacă am fi împins mai târziu finala Cupei României şi ar fi apărut cazuri de Covid în cazul vreuneia dintre cele două echipe din finală, nu mai aveam date pentru disputarea acesteia înainte de 3 august, când trebuie comunicate echipele participante în cupele europene. Cupa României contează în această ecuaţie, aşa că nu au existat variante. Oricum, cred că în privinţa cluburilor din play-off, având în vedere situaţia financiară de la nivelul acestora, nu cred că îşi permite nimeni să nu-şi apere corect şansele pe terenul de joc pentru că asta poate avea un impact în clasament, ori pasul de la un loc la altul, în privinţa drepturilor de televizare, este de câteva sute de mii de euro", a declarat Ştefan, la ProX, potrivit news.ro.

CSU Craiova a cerut ca finala Cupei României să se desfăşoare după încheierea Ligii I. Oltenii se tem că FCSB, una dintre finaliste, şi-ar putea menaja o parte dintre jucători la meciul din Liga I cu principala rivală la titlu a craiovenilor, CFR Cluj, care va avea loc sâmbătă.