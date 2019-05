Lucas Moura, eroul de la Amsterdam - Daca jucam astfel este posibil orice

Fotbalistul echipei Tottenham, Lucas Moura, care a înscris toate cele trei goluri ale formaţiei sale în manşa secundă a semifinalei Ligii Campionilor cu Ajax Amsterdam, scor 3-2, a declarat că finala LC este un vis împlinit pentru el şi că este mândru de colegii săi potrivit news.ro.

“Nu am cuvinte ca să descriu acest moment! Este foarte special pentru mine, sunt foarte fericit şi foarte mândru de colegii mei. Am crezut mereu că este posibil să ajungem aici, să câştigăm şi să ajungem în finală. Am luptat, asta trebuia să facem. A doua repriză a fost extraordinară. Spun mereu că trebuie să credem şi am crezut. Dacă jucăm astfel, este posibil orice. Finala Ligii Campionilor este un vis pentru mine. Am visat la acest moment de când eram copil. Este cel mai bun moment al carierei mele”, a spus Moura la Spurs TV.

Formaţia Tottenham Hotspur s-a calificat în finala Ligii Campionilor, miercuri seară, după o răsturnare spectaculoasă de situaţie în manşa secundă a semifinalei cu Ajax Amsterdam, disputată de echipa engleză în deplasare şi câştigată cu 3-2 datorită unui gol marcat în minutul 90+6.

În tur, scorul a fost 1-0 pentru Ajax Amsterdam, iar miercuri echipa olandeză a condus cu 2-0, prin golurile lui de De Ligt ‘5 şi Ziyech ’35.

Tottenham a revenit însă şi chiar a preluat conducerea pe tabelă pe final prin Moura ’55, ’59, ‘90+6, ceea ce i-a adus calificarea în finală datorită golurilor marcate în deplasare.

În finală, la 1 iunie, la Madrid, Tottenham va întâlni o rivală din Premier League, Liverpool, care marţi a învins cu 4-0 FC Barcelona, după ce în turul semifinalelor pierduse cu 0-3.