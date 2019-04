Lucia Hossu-Longin, reactie dupa declaratiile lui Augustin Lazar: Acestuia ii lipseste constiinta!

Lucia Hossu Longin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Regizoarea Lucia Hossu-Longin, realizatoare a documentarului ”Memorialul durerii”, a declarat in urma declaratiilor facute astazi de Augustin Lazar ca acestuia ii lipseste constiinta. Augustin Lazar recunoaste ca a fost in comisia de liberare de la Aiud! Declaratii halucinante „Prima conditie a personalului care lucra in aceste comisii de elibrare, era realizata pe baza unor criterii: cruzimea si tortura. Aceasta nu este opinia mea, ci a unui om pe care l-am intervievat si care mi-a spus ca duritatea si cruzimea erau conditii generale. In inchisoare erau 60 de detinuti politici, supusi abuzurilor in fata comisiei. Dupa cum bine stim, odata condamnati si intrati in puscarie ...