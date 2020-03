Lucian Avramescu: Abonatul cu comorbiditați

Am comorbidităţi, sunt abonat… Copil fiind, cert am avut pojar Adolescent, descult am alergat Pe-ai stelelor din cer cărbuni cu jar Toți rezidenții trec de mine iute Nu-i timp de unul mai bătrân ca doi Nu vezi că-i alb, și-a isprăvit mălaiul Și-n august împlinește 72 Întâiul sunt pe lista cu bunici Și la părinți […]