Lucian Avramescu: Azi sa fii vesel și nu uita ca ești facut sa iubești

Nimic nu-i pierdut, prietene, privește pădurea Eu o am sub ferestre și e verde de tot O turmă suie dealul, iar patrupedele Culeg luna din ierburi cu umedul lor bot Pe o scândură două vrăbii joacă un ritual El se preface că pleacă, pune sub aripi zbor Ea se bosumflă nițel și asta se […]