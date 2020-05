Lucian Avramescu: Buni zori, prieteni! La mine-i seara in dimineața asta

Plouă constant. Toată noaptea am auzit aceeaşi ploaie, măsurată de secundarul elvețian al unei picături care, la intervale perfect egale, scoate un sunet mic, picând de pe acoperișul casei, pe ceva care poate fi ca un înveliș de tobă. Clădirea principală, pe care am înălțat-o, schimbând vechile cosoroabe putrede, are două rânduri de streșini […]