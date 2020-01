Lucian Avramescu: Cate feluri de oameni locuiesc intr-un om

În 1989 am tipărit, cu scriitorul Eugen Mihăescu, ajutat de câțiva voluntari, într-o Casă a Scânteii întunecată ca o noapte fără stele, primul ziar al Revoluției. Pentru noi era Revoluție. Apoi colegii mei, de la fosta Scânteia tineretului, reveniți pe baricade m-au ales redactor șef. Am refuzat. Să vină, am zis, cineva care n-a lucrat […]