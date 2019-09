Lucian Avramescu: Pe plaja, sanii femeilor pun la incercare ingerii

Am văzut tot, am privit de departe apusul, Răsăritul, pe plaja stăpânită de noi doi, Îmi intră în ochi, Aproapele mi-i face și mai verzi, Iar tu, fără grabă, îmi numeri genele Cu buze umede Am văzut totul de aproape Iar de departe doar apusul Care părea să nu mă atingă Plaja e din […]