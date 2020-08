Lucian Bode a ordonat, CFR a executat: 'Nașul' de tren filmat fara masca și care instiga la nepurtarea ei a fost retrogradat

Şeful de tren care a fost filmat pe ruta Bucureşti – Constanţa în timp ce nu poartă mască a fost retrogradat profesional, aşa încât să nu mai intre în contact cu călătorii, şi a fost trecut pe un post inferior, cu salariul diminuat corespunzător, în urma cercetării interne făcute de CFR Călători.

”CFR Călători s-a autosesizat cu privire la nerespectarea măsurilor de protecţie individuală de către un angajat. În urma cercetării interne conform reglementărilor legale în vigoare, comisia de disciplina a decis ca şeful de tren să fie retrogradat profesional, astfel încât să nu mai intre în contact cu publicul călător”, a transmis, marţi, compania feroviară, într-un comunicat de presă.

De asemenea, din funcţia de şef de tren a fost trecut pe un post inferior, de manevrant vagoane, iar salariul i-a fost diminuat corespunzator.

”CFR Călători face precizarea că nu tolerează astfel de comportamente în rândul personalului propriu. Masca de protecţie este obligatorie la bordul trenurilor CFR Călători, atât pentru personalul propriu cât şi pentru călători. Orice abatere de la această regulă va fi sancţionată ferm conform reglementărilor în vigoare. În plus, purtarea măştii de protecţie a devenit obligatorie şi în zonele de aşteptare a trenurilor – staţii de cale ferată, peroane, săli de aşteptare”, a precizat sursa citată.

Potrivit unor imagini difuzate de Digi 24, conductorul dintr-un tren care circula pe ruta Bucureşti-Constanţa a fost filmat fără mască de protecţie, deşi aceasta este obligatorie în mijloacele de transport în comun.

”Cine a declarat pandemia în ţara asta? E declarată cumva pandemia în ţara asta şi eu nu ştiu? În România, Ministerul Sănătăţii nu a declarat pandemie, vă rog frumos să vă interesaţi. Deci nu faceţi nişte afirmaţii care nu le înţelege nimeni. Pandemia în România nu este declarată de către ministrul Sănătăţii. Deci încă nu a declarat dacă este pandemie”, a afirmat controlorul.

Întrebat de către călătorul care-l filma de ce purtăm atunci măştile de protecţie, controlorul a afirmat: ”De proşti, de aia, că nu le purtăm de deştepţi, că dacă le purtam de deştepţi...”.

Luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, îşi exprima convingerea că CFR Călători va lua cele mai dure măsuri cu privire la şeful de tren de pe ruta Bucureşti - Constanţa.

"Este regretabil că un astfel de individ poate transmite în spaţiul public un astfel de mesaj. El nu s-a adresat celor 7, 8 , 10 călători care erau în vagonul respectiv. Prin publicarea acelor imagini el, practic, şi-a bătut joc de munca a zeci de mii de ceferişti care în această perioadă dificilă au ştiut să respecte regulile stabilite prin ordinul ministrului, ordin comun semnat cu ministrul Afacerilor Interne, respectiv ministrul Sănătăţii. Este de netolerat o astfel de atitudine. Mâine, de urgenţă, s-a convocat Comisia de disciplină unde va fi invitat acest cetăţean şi am convingerea că în baza regulamentelor după care funcţionează o instituţie precum CFR Călători, cu peste 20.000 de angajaţi, va lua cele mai dure măsuri. Un astfel de individ nu are ce căuta într-un loc de muncă în care să relaţioneze cu alţi oameni", a afirmat ministrul Transporturilor, la Realitatea Plus.

El a precizat că este posibil ca şeful de tren să suporte şi rigorile legii pentru că s-a autosesizat şi Poliţia Transporturi.

Poliţiştii au anunţat că bărbatul respectiv a fost invitat să se prezinte la sediul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa, fiind amendat cu suma de 500 de lei pentru nerespectarea măsurilor de protecţie individuală.

