Lucian Bode: „Am promis ca vom incepe lucrarile la autostrada Sibiu – Pitești. Ne ținem de cuvant. In ciuda condițiilor dificile, deschidem noi șantiere”

Ministerul Transporturilor anunță că a fost semnat ordinul de începere al lucrărilor pentru lotul 1 al secțiunii 1, Sibiu – Boița din cadrul Autostrăzii Sibiu – Pitești. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicaților, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), anunță începerea lucrărilor la lotul 1 al secțiunii 1, Sibiu – Boița din cadrul