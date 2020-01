Lucian Bode anunța anularea parteneriatelor public-private pentru autostrada Comarnic - Brasov si pentru tronsonul Targu Mures - Iasi al Autostrazii Unirii

Parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic - Braşov şi pentru tronsonul Târgu Mureş - Iaşi al Autostrăzii Unirii vor fi anulate, a declarat luni ministrul Transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Bode, în urma discuţiilor cu parlamentarii PNL, care a subliniat că Guvernul va adopta marţi o ordonanţă de urgenţă prin care "acel parteneriat public-privat propus de Vâlcov şi Dăncilă devine istorie", însă oficialul dă asigurări că Autostrada Comarnic - Braşov se va realiza, notează news.ro.

"Am discutat stadiul la zi pe fiecare tronson de autostradă în parte. (...) Am avut discuţii şi pe subiectul Comarnic - Braşov. Mâine, Guvernul va lua în discuţie şi va adopta o ordonanţă de urgenţă prin care acel parteneriat public-privat propus de Vâlcov şi Dăncilă devine istorie. După momentul anulării parteneriatului public-privat, obiectivul Comarnic - Braşov va fi predat către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Noi vom veni în faţa Guvernului şi vom spune care sunt soluţiile pentru construirea autostrăzii Comarnic - Braşov. Autostrada Comarnic - Braşov reprezintă un obiectiv major, de importanţă majoră pentru Guvernul nostru, pentru România, autostrada Comarnic - Braşov se realizează. Până în momentul în care începe construcţia autostrăzii Comarnic - Braşov avem obligaţia să gândim rute alternative, pentru că anul trecut am stat şapte ore în trafic pe Bucureşti-Braşov. Peste doi ani jumătate-trei ani, când vor începe lucrările la autostradă sau peste 6-7 ani când vor fi finalizate lucrările la autostradă vom sta 15 ore în trafic, poate, dacă nu gândim variante alternative", a declarat luni ministrul Lucian Bode.

Una din rutele alternative pomenite este ”Drumul Judeţean Câmpina-Valea Doftanei-Săcele, cei 61 km, poate fi reabilitat, 35 km sunt asfaltaţi, iar cei 26 km pot fi reabilitaţi printr-o intervenţie a Guvernului, prin finanţare de la MDRAP”.

Autorităţile lucrează totodată la o soluţie alternativă la traficul de pe DN1 până în momentul în care vom avea autostradă, mai spune ministrul Lucian Bode.

Astfel, variantele ocolitoare Comarnic şi Buşteni vor fi realizate din fonduri europene, deoarece sunt eligibile pe POIM 2014-2020, în timp ce pe zona Sinaia există un drum ce poate fi reabilitat şi poate servi ca rută alternativă, la fel şi în cazul oraşului Azuga.

De asemenea, şi parteneriatul public-privat în cazul tronsonului Târgu Mureş - Iaşi al autostrăzii Unirii va fi anulat.

"Pentru autostrada Unirii, Târgu Mureş - Iaşi, Guvernul Orban, prin proiectul de buget, a alocat întreaga sumă necesară finalizării revizuirii studiului de fezabilitate pe tronsonul Târgu Mureş - Târgu Neamţ, aproximativ 200 de km. Pe tronsonul Târgu Mureş - Iaşi mâine acel parteneriat public-privat va fi anulat. Se predă şi acest obiectiv către Ministerul Transporturilor, Ministerul Transporturilor va veni cu soluţia. Soluţia este una cât se poate de clară: finanţarea din fonduri europene a revizuirii studiului de fezabilitate. Şi pe acest tronson Târgu Neamţ - Iaşi vom avea anul viitor o documentaţie cap coadă studiu de fezabilitate revizuit de la Târgu Mureş până la Iaşi şi în acel moment putem discuta despre variante de finanţare. Este falsă ideea că nu avem finanţare, că nu avem fonduri europene, dar noi în acest moment nu ştim cât costă acest obiectiv”, a mai spus ministrul.

Bode afirmă totodată că, atunci când va şti exact care este valoarea acestui obiectiv va putea să discute la nivelul Comisiei Europene şi cu instituţiile financiare europene care să finanţeze acest proiect.