Lucian Bode: 'Asteptarile de la cetateni sunt uriase in ceea ce priveste infrastructura de transport pentru ca au fost mintiti ani la rand'

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, lansat joi, porneşte de la un angajament al actualului Guvern, "Dezvoltăm România cu fonduri europene", dar şi că aşteptările românilor sunt foarte mari în ceea ce priveşte infrastructura de transporturi.

”Astăzi am lansat în dezbatere publică Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Practic acest plan porneşte de la un angajament al guvernului şi anume: Dezvoltăm România cu fonduri europene. Cred am demonstrat în cele 12 luni că acest obiectiv al guvernului poate fi atins şi în 2020, absorbţia este de trei ori mai mare comparat cu orice an din ultimii opt. Dacă e să dau un exemplu de la noi, de la Transporturi, Bugetul nostru pe 2020 fonduri europene a fost de 6,1 miliarde de lei. Noi am reuşit să executăm tot acest buget, în raport cu execuţii de 2-3 miliare de lei în anii precedenţi. Din cei 5,3 miliarde de lei cât am investit în infrastructura de transport în primele 3 luni, mai mult de 80% sunt din fonduri europene nerambursabile”, a declarat Lucian Bode la B1 TV, joi seara, potrivit news.ro.

Ministrul a subliniat că românii au aşteptări mari în ceea ce priveşte infrastructura de transporturi, mai ales după ce au fost minţiţi ani la rând.

”Aşteptările de la cetăţeni sunt uriaşe în ceea ce priveşte infrastructura de transport pentru că au fost minţiţi an la rând, promiţându-li-se mii de kilometri de autostradă”, a declarat Bode.

Lucian Bode a mai arătat că bugetul ministerului pe care îl conduce va avea alocări de doi la sută din PIP, în următorii ani.

”Avem la dispoziţie trei piloni principali de finanţare pe tot ce înseamnă obiective de investiţii. Mă refer la fondurile europene nerambursabile, această mină de aur pe care România o are la dispoziţie, şi vorbim de aproximativ 80 de miliarde de euro la dispoziţia României în ultimii 7 ani, pe coeziune şi PNRR, avem bugetul de stat şi noi am asumat un angajament ferm că pentru Transporturi vom aloca în medie, în următorii doi ani, 2% din PIB şi nu este doar o lozincă. Noi în acest an avem un buget istoric executat în Ministerul Transporturilor”, a mai precizat Bode.

Ministrul Transporturilor a arătat şi că în ultimii ani, bugetul ministerului aproape s-a dublat.

”În 2017 am avut 7,5 miliarde, în 2018, 8,5 miliarde, în 2019, 11 miliarde, astăzi suntem la aproape 13 miliarde, la a treia rectificare pozitivă. Înseamnă că bugetul de stat va fi o sursa importantă pentru a finanţa aceşti piloni de dezvoltarea a infrastructurii. Evident, acolo unde nu ne vor ajunge banii din fonduri europene şi din bugetul de stat, luăm în calcul şi componenta de împrumut, parteneriat public-privat sau instituţii financiare internaţionale”, a mai declarat Lucian Bode.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a fost lansat, joi seară, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis şi a premierului Ludovi Orban.