Lucian Bode: Constructorul are toate conditiile ca, la sfarsitul lunii mai, trenul sa circule intre Aeroportul Otopeni si Gara-de-Nord

Constructorul are toate condiţiile ca, la sfârşitul lunii mai, trenul să circule între Aeroportul Otopeni şi Gara de Nord, în vederea începerii Campionatului European de Fotbal, în caz contrar ne facem de râs, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, după o vizită în care a verificat stadiul de execuţie al legăturii feroviare dintre cele două obiective.

"Deşi suntem în sezonul rece, văd o mobilizare din partea constructorului. Am vrut să mă conving la faţa locului că suntem în grafic cu lucrurile la acest obiectiv. Este greu, foarte greu pentru mine să înţeleg cum poţi să îţi fixezi ca şi condiţie pentru organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020 finalizarea acestui obiectiv după terminarea evenimentului. Nu există niciun impediment ca lucările să continue în termenul în care am discutat (luna mai - n. r.), nu în cel contractual, care este 26 august. Termenul despre care vorbim noi (luna mai - n.r.) este termenul până la care trenul va circula de la aeroport la Gara de Nord. Vor mai fi lucrări de finisaje, lucrări la staţii, dar obiectivul nostru, după ce am văzut stadiul şi am emis autorizaţii de construire, am făcut tot cea depinde de noi în minister şi în cadrul companiei CFR SA, după ce am văzut situaţia, noi spunem că în acest moment constructorul are toate condiţiile pentru ca la sfârşitul lunii mai trenul să circule, în vederea începerii Campionatului European de Fotbal. Altfel, dacă nu circulă, avem o mare problemă şi cu ceea ce ne-am asumat împreună cu constructorul şi cu cei din companie, pentru că ne facem de râs. Sper să nu fim în situaţia asta! De aceea sunt şi astăzi aici. Nu vreau să ne facem de râs, nici la Băneasa şi nici aici", a afirmat ministrul.

La rândul său, directorul general al CFR SA, Marius Chiper, a explicat care este stadiul litigiilor în instanţă, care ar putea împiedica derularea proiectului.



"Din punct de vedere al CFR SA, noi am făcut o expropriere în baza Legii 255/2010 şi suntem proprietarii terenului pe care executăm această lucrare. În mod normal, apar astfel de cazuri în care avem proprietari nemulţumiţi, care se duc şi acţionează în instanţă. Şi aici s-a întâmplat aşa. Avem trei litigii în instanţă. Avem un litigiu prin care s-a cerut suspendarea HG de expropriere, acest litigiu este suspendat la această fază; avem un litigiu în care s-a cerut suspendarea deciziei de expropriere, în acest litigiu am avut prima fază procesuală, care s-a încheiat cu o decizie a instanţei dată pe 23 decembrie, prin care s-au respins majoritatea solicitărilor, rămânând în discuţie doar două proprietăţi, respectiv un hotel şi o proprietate privată. Eu am fost preventiv şi, împreună cu ministerul, am luat autorizaţie de construire pe tot tronsonul cu o clauză suspensivă că vom începe lucrările în acele zone doar în momentul în care se va clarifica în instanţă situaţia procesului. Nu avem termen, aşteptăm motivarea pentru cele două şi vom face recurs pentru că a fost în prima instanţă", a explicat Chiper.

El a dat asigurări că pe cele două proprietăţi nu sunt prevăzute lucrări majore. În ceea ce priveşte staţia CFR, aceasta va fi la aproape 80 de metri de aeroport şi vor fi făcute nişte culoare speciale de trecere pentru călători, care vor ajunge în aeroport.



De asemenea, proiectul va beneficia de ultima generaţie de panouri fonoabsorbante, astfel încât nivelul de zgomot va fi redus la minim. Pe toată lungimea viaductului, de 1.521 de metri, vor fi montate panouri fonoabsorbante, de la un capăt la altul, iar trenurile vor fi silenţioase.



Ministrul Transporturilor a precizat că plăţile pentru acest proiect sunt la zi.



"Din punct de vedere financiar stăm foarte bine, suntem cu plăţile la zi. În condiţiile în care noi suntem la virgulă în raport cu dvs. noi ne dorim să respectaţi contractul la virgulă", i-a transmis Bode constructorului.



"Eu sunt aici pentru a mă asigura şi a garanta public că tot ceea ce am discutat de câteva săptămâni încoace se va şi întâmpla: şi anume că noi avem front de lucru suficient, astfel încât cu cele două clarificări la momentul la care va începe Campionatul de Fotbal, înainte de 12 iunie, trenul să circule de la aeroport la Gara de Nord. Pentru asta sunt eu aici. Tot ceea ce s-a angajat să facă aici CFR SA, Aeroportul Băneasa, toţi cei care sunt implicaţi în aceste contracte trebuie să le respecte. Este vorba despre onoarea României. Acesta este motivul pentru care voi veni aici poate şi seara când mă duc la aeroport şi vă spun că vă sprijin cu orice este la îndemâna ministerului pentru a înainta", a adăugat el.



Contractul pentru execuţia şi proiectarea legăturii feroviare Gara de Nord - Aeroport Otopeni, în valoare de 398,16 milioane lei fără TVA, a fost semnat în cursul anului 2019 cu Asocierea Arcada - ISPCF SA - DB Engineering & Consulting GMBH.



Ministrul Transporturilor a fost joi în vizită şi la Aeroportul Băneasa, pentru a vedea cum decurg lucrările şi acolo. Contractul de reabilitare şi refuncţionalizare a interioarelor clădirilor A, B şi Rotondă de la Aeroportul internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu, în valoare de 55,5 milioane de lei fără TVA, a fost semnat în cursul anului 2019, cu Asocierea SC Bog'Art SRL (lider de asociere) - SC UTI Grup SA (asociat).



"În acest moment suntem în stadiul de obţinere a avizelor şi a autorizaţiilor de construire. Am demarat lucările de igienizare şi sondaj pentru partea de monument, deci proiectul l-am demarat", a spus reprezentantul antreprenorului.



Bode i-a transmis acestuia că are 45 de zile de la emiterea autorizaţiei de construire, conform contractului, să depună proiectul tehnic.



"Eu am intrat în contract cu acest proiect imediat ce am preluat conducerea ministerului şi atunci am aflat că vom obţine avize undeva prin ianuarie, lucru cu care nu am fost de acord, după cum probabil ştiţi. Mă bucur că pe data de 23, respectiv 24 (decembrie - n. r.) am reuşit să depunem documentaţiile pentru obţinerea celor trei avize necesare: ISU, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi de la Ministerul Culturii. Am reuşit să depunem aceste documentaţii şi cel mai târziu pe 21 ianuarie avem promisiunea că vom obţine ultimul aviz, de la Ministerul Culturii. Astăzi am obţinut avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcţii. După 21, a doua zi, nu a treia, a doua zi, în 22, ministerul nostru va emite autorizaţia de construire. Aveţi termen 45 de zile conform contractului să depuneţi proiectul tehnic. Eu vă rog aici public să comprimaţi acest termen. Eu cred că în luna februarie puteţi finaliza proiectul tehnic şi să începeţi la execuţie. Văd că parte de demolare aţi început-o foarte bine. Este un proiect la care noi ne-am angajat, este până la urmă vorba de onoarea României. În intervalul 12 iunie - 12 iulie va avea loc Campionatul European de Fotbal, noi ştim că aici vor veni 4 echipe, cu staff-ul, cu tot ce ţine de aceste echipe. Fluxul, când va fi finalizat, este de 350 de pasageri pe oră. Deci, noi, obligatoriu, în perioada februarie-mai finalizăm lucrările. Ştiu că aveaţi termen contractual septembrie, dar tot ce ţine de corpul C, salonul de acolo este în regulă şi va fi finalizat. Suntem în termenul contractual", a subliniat Bode.