Lucian Bode: 'In 12 luni de guvernare am reusit sa modernizam peste 350 de km de retea de drumuri'

Lucian Bode a declarat că Executivul Ludovic Orban a reuşit, în 12 luni de guvernare să modernizeze 350 de kilometri de reţea de drumuri, dintre care 90 de kilometri nou construiţi vor fi daţi în folosire până la finalul lui 2020. Ministrul Transporturilor a mai spus că au fost semnate în acest an contractele pentru pentru realizarea a peste 440 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare şi drumuri naţionale.

„Pentru toate proiectele am identificat ritmul de lucru, iar rezultatele cred că le putem vedea cu toţii. În sectorul infrastructurii de transport, în cele 12 luni de guvernare, iată că am reuşit să modernizăm peste 350 de kilometri de reţea de drumuri, dintre care 90 de kilometri de autostradă noi construiţi până la finalul anului vor fi daţi în trafic, în guvernarea Ludovic Orban. Peste 180 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare, drumuri naţionale pentru care am emis ordinele de începere a lucrărilor, efectiv au început lucrările în acest an. Şi peste 440 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare, drumuri naţionale pentru care am semnat contractele de execuţie în acest an”, a declarat Lucian Bode, joi la recepţia lucrărilor de modernizare DN5 Bucureşti - Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, potrivit news.ro.

Acesta a adăugat că sunt proiecte majore în implementare pentru regiunea Bucureşti-Ilfov cum ar fi autostrada 0 cu cele două ramuri de nord şi sud, precum şi Centura de Sud care are termen contractual de realizare anul 2023.

„Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov avem în implementare proiecte majore precum autostrada A0 cu cele două ramuri – de nord şi de sud – un proiect prioritat nu doar pentru Bucureşti, ci pentru întreaga ţară, aşa după cum bine ştiţi, fiind una dintre verigile lipsă din coridorul 4 rutier paneuropean. Ne-am angajat să finalizăm acest obiectiv, un obiectiv de investiţii foarte important, Centura de Sud, termenul contractual fiind 2023, iar pentru partea de nord dacă se închid toate contestaţiile şi proiectul intră în linie dreaptă sunt şanse să finalizăm cei 50 de kilometri de autostradă în anul 2024. Tot în acest an am reuşit să dăm autorizaţiile de construire pentru toate cele trei pasaje, de la Berceni, Mogoşoaia şi Olteniţa, şi pe cele trei pasaje situaţia arată astfel – pasajul Mogoşoaia în 6 luni a ajuns la un progres fizic de 30%, pasajul Olteniţa în 4 luni la un progres fizic de 6%, iar pasajul Berceni în 5 luni la un progres fizic de 15%. Singur că în cazul pasajului Domneşti, deşi lucrurile s-au mişcat în ultima perioadă, l-am preluat cu probleme, cu blocaje pe partea de exproprieri. Avem un avans într-adevăr de 13% acuma, dar e un proiect care trebuia implementat încă din anul 2017. Aici lucrurile pot evolua mai bine”, a completat Bode.