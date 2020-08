Lucian Bode: Vreau sa am o discutie normala si civilizata cu primarul general sa sprijine activitatile pentru darea in trafic a magistralei 5 de metrou

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marţi seara, că intenţionează să aibă o discuţie cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, să sprijine toate activităţile necesare pentru darea în trafic cu călători a Magistralei de metrou M5, anunță AGERPRES.

"Am de gând să am o discuţie cât se poate de normală şi civilizată cu primarul general şi fac apel public să sprijine toate activităţile care să ducă la darea în trafic cu călători a Magistralei M5", a spus Bode la Digi 24.

Acesta a afirmat că luni a avut loc prima şedinţă a Comisiei de recepţie, în care sunt 20-25 de membri, şi a avut "neplăcuta surpriză" ca reprezentantul Primăriei să nu fie prezent.

Citește și: Viceprimarul Capitalei face acuzații la adresa Executivului: Deschiderea școlilor este crimă cu premeditare

Ministrul a subliniat că se fereşte să mai facă anunţuri în ceea ce priveşte Magistrala M5 Drumul Taberei, dar că în momentul în care a preluat mandatul a considerat că este unul dintre cele mai importante obiective de investiţii derulate prin compania Metrorex.

"Şi azi spun că este unul dintre cele mai importante obiective din Bucureşti, nu doar ca valoare ci şi ca importanţă pentru bucureşteni. De aceea, preocupat fiind ca acest obiectiv să fie finalizat cât mai repede, după câteva săptămâni de analiză cu toate companiile implicate în cele trei contracte, de structură, respectiv finisaje şi semnalizări, au ajuns la concluzia că 30 iunie este termenul pe care şi-l pot asuma împreună cu managementul companiei Metrorex. Şi l-au asumat şi nu l-au respectat.

Au venit cu tot felul de explicaţii, două dintre ele plauzibile. Atunci, pe 22 iunie, când am fost la metrou cu domnul prim ministru, am spus că până la darea în trafic cu călători nu voi mai merge acolo să călătoresc cu trenul de metrou. Am făcut acea vizită parcurgând tot traseul, arătând că lucrările sunt finalizate. Promitacii din noiembrie 2019 s-au transformat în explitaci", a subliniat ministrul.

Potrivit acestuia, antreprenorii au explicat, "plauzibil", că la una dintre cele şase centrale de ventilaţie, care au dublu rol, respectiv ventilaţie şi captarea apelor din infiltraţii, cea din zona Pieţei Moghioroş, când au început lucrările au apărut probleme cu apele din infiltraţii şi că, dacă măresc ritmul, riscă să compromită şi mai mult termenul de finalizare.

"Mai mult, am avut neşansa ca doi angajaţi ai companii ce lucrau la respectiva centrală să fie depistaţi pozitiv cu noul coronavirus şi 64-65 de angajaţi au fost trimişi în izolare două săptămâni", a menţionat Bode.

Citește și: Lovitură pentru o companie de pe piața de medicamente! Amendată cu peste 2 milioane de euro, pe timp de pandemie

El a adăugat că o altă explicaţie a fost aceea că magistrala nu se poate da în trafic cu călători până în momentul în care nu sunt finalizate toate testele: electroenergetice, testele dinamice, cu tonaj, cu tren cu viteza mare, cu viteza mica, cu tren gabaritic.

"Am acceptat această explicaţie şi azi suntem în următoarea situaţie: lucrările la centrala de ventilaţie din zona Pieţei Moghioroş s-au finalizat. Azi se realizează, din 17 au început, testele dinamice şi cele pentru instalaţiile electroenergetice, care sunt în regulă. Din 17 august sunt opt trenuri între orele 12:00-17:00 care circulă pe acest tronson pentru efectuarea testelor dinamice şi înmagazinarea tonajului de rodaj, se realizează probele statice şi suntem în situaţia în care, în paralel, realizăm recepţia pe segmente, pe secţiuni, respectiv recepţia la terminarea lucrărilor. Vom finaliza toate aceste proceduri de recepţie şi, aşa cum spunea şi domnul prim ministru, specialiştii spun că în luna septembrie noi putem să finalizăm toate aceste teste dinamice, toate recepţiile, pe secţiuni, şi din septembrie să avem posibilitatea să circulăm cu trenul pe cele 10 staţii Magistrala M5 Drumul Taberei - Eroilor", a punctat şeful de la Transporturi.

Întrebat dacă pe 14 septembrie copiii ar putea merge la şcoală cu metroul, ministrul a răspuns că "ar fi cea mai bună veste" ce ar putea fi dată bucureştenilor, dar "nu depinde de minister, nu depinde de Guvern, depinde strict de modul în care se derulează aceste operaţiuni absolut necesare".

Pe de altă parte, ministrul a mai menţionat că, pentru a finaliza lucrările la suprafaţă în zona liniei 41 de tramvai este nevoie ca Societatea de Transport Bucureşti să suspende circulaţia tramvaiului, iar reprezentanţi societăţii au răspuns că pot face acest lucru în octombrie.

Citește și: Video Cumătrul lui Emi Pian face campanie pentru PNL! A trecut la amenințări fără precedent

"Iniţial au spus că sunt de acord, iar în momentul în care am trimis un document în scris ne-au răspuns că în octombrie pot să realizeze această pauză, motivând că nu au suficiente autobuze pentru a înlocui tramvaiul 41 în perioada respectivă. Octombrie înseamnă că sistemul de termoficare este deja în funcţiune, înseamnă că nu putem interveni acolo la sistemul de termoficare, pentru că suntem obligaţi să mutăm o conductă de termoficare, şi sigur asta înseamnă că vom interveni în zona respectiva şi vom finaliza lucrările la suprafaţă undeva în primăvara anului viitor", a mai explicat Lucian Bode.