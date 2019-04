Lucian Bolcas: Solutia PSD in razboiul cu Klaus Iohannis

Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tudorel Toader a demisionat din functia de ministru al Justitiei. Lucian Bolcas, avocat, a explicat, pentru DCNews, ce solutie are PSD in cazul in care Klaus Iohannis nu il va accepta ca inlocuitor al lui Toader pe Nicolicea. „Avem de-a face, in mod paradoxal, si cu o revocare si cu o demisie, de care domnul presedinte Klaus Iohannis trebuie sa ia act. Luand act printr-un decret, este obligatorie numirea unui nou ministru sau a unui ministru interimar", a spus Lucian Bolcas. Intrebat ce crede ca o sa faca mai departe Klaus Iohannis, a oferit urmatorul raspuns: „Nu stiu ce va face. De multe ori, am impresia ca nici presedintele Iohannis nu stie ce va face, dar intotdeauna se gand ...