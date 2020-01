Lucian Enaru este noul director general Schneider Electric Romania si Republica Moldova

Lucian Enaru va prelua de la 1 februarie poziţia de director general Schneider Electric România şi Republica Moldova, numire care vine la încheierea mandatului de patru ani al lui Marius Perşinaru, potrivit news.ro.

Enaru va prelua funcţia de director general după 13 ani în cadrul echipei Schneider Electric. De-a lungul timpului, el a ocupat diverse poziţii în vânzări si marketing, cea mai recentă fiind de director de vânzări. Noua poziţie reprezintă o recunoaştere a realizărilor şi experienţei profesionale acumulate şi o ocazie de a implementa o nouă direcţie strategică business-ului de peste 70 milioane euro.

"Obiectivul meu principal va fi acela de a promova soluţiile digitale în domeniul eficienţei energetice şi de a le oferi clienţilor şi partenerilor noştri produsele, soluţiile şi aplicaţiile EcoStruxure, pentru eficienţă şi dezvoltare durabilă", afirmă Lucian Enaru.

La rândul său, Perşinaru se va dedica dezvoltării proiectelor personale din zona de agro-business eco & bio, consultanţă în management şi leadership strategic.

"Am venit la Schneider Electric într-o perioadă de transformare. Rolul meu a fost să structurez organizaţia într-un nou context regional şi într-un moment de redefinire a industriei. Acest lucru a dus la consolidarea echipei şi crearea unei culturi organizaţionale solide, capabile să se adapteze şi să susţină transformarea strategică globală. Consider că în aceşti patru ani am dezvoltat organizaţia locală, iar acum, când este într-o altă etapă şi are un nou set de obiective, Lucian este omul potrivit să ducă mai departe planurile Schneider Electric", a declarat Marius Perşinaru.

Schneider Electric furnizează soluţii digitale în domeniul energiei şi al automatizării, în scopul asigurării eficienţei şi sustenabilităţii. Îmbină tehnologii pe zona energetică, de automatizări în timp real, de software şi servicii integrate pentru locuinţe, în clădiri, centre de date, infrastructură şi în diferite industrii.