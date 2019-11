Lucian Filip, inaintea meciului dintre FCSB și FC Voluntari: 'Am pierdut startul și nu ne permitem sa facem mulți pași greșiți'

Lucian Filip a luat parte, vineri, la conferința de presă premergătoare partidei dintre FCSB și FC Voluntari, iar jucătorul roș-albastru a declarat că este încrezător că rezultatul va arăta altfel decât cel din prima parte a campionatului când FC Voluntari s-a impus cu scorul de 3-1, potrivit Mediafax.

Lucian Filip a stat câteva luni departe de terenul de fotbal, după ce, în luna august, în meciul cu Mlada Boleslav, din Europa League, scor 0-0, a suferit o accidentare la ligamente.

”Am acordul din partea medicului. Am rămas la fel de motivat și joc fotbal din plăcere. Îmi doresc să îmi găsesc forma sportivă și să prind din nou post de titular. Nu se știe niciodată. Cât timp sunt apt și joc, sunt sigur că va veni și un transfer. Rezultatul cu Voluntari va arăta altfel decât în meciul tur. Faptul că am fost eliminați din Europa League oarecum a venit și cu un avantaj. Am reușit să ne concentrăm pe campionat și rezultatele au venit imediat. Voluntari este o echipă bună, cu un antrenor bun. Nu ne mai permitem să facem un rezultat prost. Încă plătim prețul din startul campionatului. Am pierdut startul și nu ne permitem să facem mulți pași greșiți. Vintilă și preparatorul fizic au făcut un program foarte bun. Echipa a câștigat prin mobilitate și prin posesie. Jucătorii joacă mult mai repede. Sper ca anul ăsta să facem o treabă bună împreună”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă.

Fotbalistul FCSB-ului a vorbit și despre numirea lui Mirel Rădoi la conducerea echipei naționale a României: ”Contează mai puțin cine este antrenor la națională pentru că, în calitate de jucător, trebuie să te concentrezi să joci bine ca să fii chemat. Nu știu dacă numirea lui Mirel Rădoi sau a altui antrenor influențează cumva situația unui jucător”.