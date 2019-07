Lucian Goian: 'CFR Cluj poate trece de Celtic Glasgow in turul 3 al Ligii Campionilor'

CFR Cluj poate trece de Celtic Glasgow în turul 3 al Ligii Campionilor, crede Lucian Goian. Fostul fundaş central spune că Dan Petrescu este un antrenor care pregăteşte extrem de bine meciurile din punct de vedere tactic, chiar şi când adversarul e unul de top, potrivit Mediafax.

Din această privinţă, campioana României are un plus şi poate profita foarte mult de pe urma lui. O altă bilă albă a CFR-ului în ”dubla” cu Celtic este experienţa jucătorilor, obişnuiţi cu meciuri tari din Europa. ”Există o şansă cu Celtic, dar trebuie să se aştepte la o dublă manşă mult mai grea. Eu cred că CFR a demonstrat că în momentul în care are nevoie să atace şi să marcheze poate să facă acest lucru. Le va fi mult mai greu cu Celtic, dar au şansă. Diferenţa ar putea fi făcută de experienţa jucătorilor şi de nivelul tactic. CFR-ul stă mai bine tactic. Din acest punct de vedere, cred că este superioară. Diferenţa poate fi făcută de felul în care antrenorii vor pregăti cele două meciuri. Ar fi minunat pentru o echipă românească să se califice în play-off-ul Ligii Campionilor”, a mai spus Lucian Goian pentru gsp.ro.

CFR Cluj s-a calificat în turul 3 al Ligii Campionilor, după ce a remizat, scor 2-2, pe terenul celor de la Maccabi Tel Aviv. În tur, scorul a fost 1-0 pentru campioana României. Campionii României vor juca împotriva lui Celtic Glasgow, după ce scoţienii s-au distrat cu echipa din Estonia, Nomme Kalju. În turul din Scoţia, fotbaliştii antrenaţi de Neil Lennon au câştigat categoric, scor 5-0, iar returul a fost doar o formalitate. Celtic a câştigat şi în Estonia, scor 2-0 (7-0 la general).