Lucian Iliescu trage semnalul de ALARMA: Trebuie luate decizii de indata! Propun un program guvernamental pe 10 ani privind renasterea satului romanesc

Actuala situație de urgență medicală și măsurile de distanțare socială luate în România și în intreaga lume vor duce inevitabil la o profundă criză economică ale cărei împlicații sunt văzute tot mai clar. În acest context, senatorul PMP Lucian Iliescu propune un program guvernamental pe 10 ani privind renasterea satului romanesc. El susține că investițiile masive în agricultură și modernizarea agriculturii pot aduce un mare plus României și un avantaj competitiv față de celelalte state:

”Romania are sansa relansarii si acum este momentul.

Educatie, Sanatate si Agricultura

In timp ce o parte din terenul Romaniei este necultivat, 6.8 milioane hectare, cele 2800 sate sunt depopulate, multe case parasite si lasate in paragina, statul roman trebuie sa adopte decizii de indata in aceasta privinta prin investitii masive.

Statul are obligatia sa elaboreze pe fiecare domeniu de activitate STANDARDE DE COST pentru produse si servicii. Cu ocazia asta se va taia elanul risipei banului public.

Propun un program guvernamental pe 10 ani privind renasterea satului romanesc.

1. Programe de finantare guvernamentala persoane fizice (scheme de sprijin in valoare de 10000 €, FARA DOBANDA pe 10 ani, bani rambursabili cu perioada de gratie 3 ani pentru agricultura de subexistenta, microferme de familie). Conditie - proprietete casa, proprietate teren (mimin 1000 m2), descriere activitate.

2. Programe de finantare guvernamentala persone juridice (scheme de sprijin in valoare de 100000 €, fara dobanda pe 10 ani, bani ramburabili cu perioada de grateie de 3 ani pentru achizitia de utilaje agricole (finantare directa sau cofinantare proiecte europene). Conditie - proprietate sau concesiune (minim 1 ha), descriere activitate

3. Finantare guvernamentala persoane juridice 100000 € fara dobanda, pe 10 ani, bani rambursabili cu perioada de gratie 3 ani, pentru infintare depozite colectare produse agroalimentare

4. Infintarea in fiecare comuna a unui departament in cadrul primariilor pentru atragerea fonduilor europene, indrumarea si urmarirea implemantarii (2 angajati din personalul actual), scolirea acestora si bonificatii pentru atragerea de fonduri europene (salariu de baza iar diferenta de bani sa fie procent bonificatie din accesarea fondurilor pentru cetateni)

5. Primariile din rural au obligatia ca 3 ani incepand cu 2021, sa dispuna 30% din bugetul de investitii anual, sa merga in modernizarea gradinitelor si scolilor (Consiliile Judetene au obligatia sa sprijine acest proiect)

6. Primariile din rural au obligatia ca 3 ani incepand cu 2021, sa dispuna 20% din bugetul de investitii anual a fiecarei comune sa mearga in modernizarea dispensarelor medicale existente sau infintarea unde nu exista. (Consilile Judetene au obligatia sa sprijine acest proiect)

7. Finantare guvernamentala de 20000 € bani rambursabili fara dobanda pe 10 ani cu perioada de gratie de 3 ani, a farmaciilor pentru anexe cabinet medical privat in satele unde nu exista dispensare.

8. Program guvernamental in valoare de 30000 €, rambursabili fara dobanda pe 10 ani cu perioada de gratie 5 ani pentru educatori, invatatori, profesori (doar in rural) pentru stabilirea la sate (obligativitate 10 ani, contract ferm iar nerespectarea atrage inapoierea banilor)

9. Includerea in programa scolara obligatorie a orei de preventie.

10. Program guvernamental in valoare de 30000 €, fara dobanda (10 ani cu perioada de gratie 5 ani) pentru medici, farmacisti si asistente medicale, medici veterinari (doar in rural) pentru stabilirea la sate (10 ani, contract ferm iar nerespectarea atrage inapoierea banilor).”, susține Lucian Iliescu.