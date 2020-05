Lucian Isar trebuie sa restituie 1,7 milioane de lei plus penalitați Bancii Feroviare Romane

Soțul senatoarei Alina Gorghiu, Lucian Isar, numit de PNL în board-ul directorilor BERD din partea României, remunerat cu circa 10.000 de lire sterline pe lună, a fost obligat definitiv să restituie 1,7 milioane de lei plus penalități, Băncii Comerciale Feroviare. Totul după ce Isar executase silit banca pentru veniturile ce i s-ar fi cuvenit din […] The post Lucian Isar trebuie să restituie 1,7 milioane de lei plus penalități Băncii Feroviare Române appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.