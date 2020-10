Lucian Mindruța: Am fost rapit cand eram copil

Pentru prima dată, Lucian Mîndruță a povestit în emsiunea La cină, cu Ionela Năstase și Adi Hădean, cum a fost răpit în copilărie de tatăl său.

“Mi se spunea Boțoroagă pentru că făceam boroboațe. Nu știu de ce în comuna mea boțoroagă desemna o chestie nașpa pe care o făcea un copil. Făceam diferite boacăne, diferite chestii… Uite, una dintre ele, n-am făcut-o eu, a făcut-o tata… Eu sunt unul dintre puținii copii răpiți în România comunistă. Am fost răpit și multă vreme în sat mi se spunea “Furatul”. Am fost răpit de tatăl meu. Părinții mei s-au despărțit, mama m-a dus la țară și m-a lăsat cu bunicii acolo. Și bunicii, ei fiind mai în vârstă așa, aveau un tabiet: dormeau la prânz. Și eu mă jucam afară, în curte, la prânz. Sigur, porțile închise, tot ce trebuia, adică nu puteam să plec prea departe, dar eram afară. Și tatăl meu a venit, pentru că i s-a făcut foarte dor de mine pentru că fusesem încredințat mamei de către judecător, și a zis ia-l! M-a pus în ataș, pe motocicletă, lângă el, și m-a dus la București. Bunicii s-au trezit, “unde-i copilul, ce s-a întâmplat?”, răpit, telefoane, Miliție… Până la urmă am fost găsit, n-a pățit nimeni nimic, n-a fost tata nici măcar judecat sau condamnat sau arestat pentru răpirea mea, s-a rezolvat. S-a mușamalizat cazul așa, adică m-a dat înapoi. Mi s-a întâmplat și multă vreme îmi era un pic jenă la mine-n sat pentru că toată lumea zicea: “uite, ăla a lu’ Furatu’!” Nu sună foarte bine că am fost furat, dar chiar am fost furat din bătătură, din curtea casei.” - a povestit Lucian Mîndruță la Digi 24.

