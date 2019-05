Lucian Netejoru, un nou mandat la Inspectia Judiciara. Schimb acid de replici in ședința CSM

Plenul CSM a validat, în urma dezbaterii din plenul de miercuri, rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de şef al Inspecţiei Judiciare. Lucian Netejoru a obținut astfel un nou mandat la conducerea instituţiei. Judecătorul Lucian Netejoru a obţinut încă un mandat la şefia Inspecţiei Judiciare, în urma concursului organizat pe 28 martie de Consiliul Superior al The post Lucian Netejoru, un nou mandat la Inspecţia Judiciară. Schimb acid de replici în ședința CSM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.