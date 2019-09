Lucian Onea, audiat la sediul Inaltei Curti

Lucian Onea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea s-a prezentat in aceasta dimineata la sediul ICCJ pentru a fi audiat in dosarul in care el si Mircea Negulescu sunt acuzati de represiune nedreapta si masluire de probe. La sosire, Onea a spus: „Va veni si momentul in care voi face declaratii. Stiu ca a incetat masura preventiva”. La sediul ICCJ este asteptat sa vina si Mircea Negulescu. CSM a decis suspendarea omului Laurei Codruta Kovesi, Lucian Onea - UPDATE Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au fost trimisi in judecata de Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) pentru savarsirea mai multor infractiuni printre care represiune nedreapta si c ...