Lucian Romașcanu, fost ministru PSD, il ironizeaza pe Eugen Teodorovici: 'Cu pieptul gol s-a opus juntei și-l alerga pe domnul șobolan'

Senatorul Lucian Romașcanu a explodat în direct la Digi 24 când a aflat despre postarea lui Eugen Teodorovici pe pagina de Facebooc, în care, fostul ministru de Finanțe a afirmat că o "juntă politică a preluat puterea în PSD". În replică, senatorul a lansat o amenințare directă spre Teodorovici: "poate vrea să nu mai stea pe lângă juntă".

"Domnul Teodorovici cu pieptul gol s-a opus juntei și-l alerga pe domnul șobolan. (Rep: Îl alerga?) Lucian Romașcanu: Păi nu știu, văd că era pe la ușă, p-acolo, violent. Din punctul meu de vedere domnul Teodorovici trebuie să-și asume situația în care este și să mergem în continuare ca o echipă. Dacă a fost o juntă acolo, poate vrea să nu mai stea pe lângă juntă, nu știu. Poate s-a uitat la un alt film. Postarea lui Teodorovici are zero relevanță, zero!", a comentat senatorul Lucian Romașcanu.