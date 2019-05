Lucian Sanmartean, sfat din experienta proprie: 'I-as sfatui pe jucatori sa mearga cat mai tarziu in țarile arabe'

Situația lui Nicolae Stanciu de la gruparea Al Ahli a avut ecou. Mijlocașul român a părăsit cantonamentul echipei din Arabia Saudită la începutul săptămânii trecute, după ce nu a primit niciun salariu din luna decembrie 2018, potrivit mediafax.

Citește și: Mircea Badea șterge pe jos cu Viorica Dăncilă:’ Aș da-o jos acum

De această întâmplare nu este străin Lucian Sânmărtean care a evoluat la cluburi precum Al Ittihad şi la Al Taawoun și a trecut și el prin momente asemănătoare.

"Cu Stanciu nu am mai vorbit, vorbim doar când ne vedem la echipa naţională. Am auzit ce problemuţe a avut, am vorbit cu Ana despre situaţia lui, acest băiat nu a primit niciun ban, nu a făcut nici valuri, nu a făcut nici probleme, s-a antrenat, a jucat, cred că a fost suficient pentru el să aştepte banii care i s-au promis.

Citește și: Oana Zăvoranu revine! Unde o vor putea vedea fanii

E destul de greu să ajungi în zona aia şi să nu primeşti bănuţi. Greu şi să te antrenezi, şi să joci, şi să fii şi motivat să vii la echipa naţională, iar problemele astea pot să îl afecteze.

Şi eu am procedat la fel. Am stat, am aşteptat bănuţii, am jucat, am făcut performanţă pentru echipa aia cât s-a putut, dar la un moment dat îţi ajunge şi trebuie să spui stop fiindcă altfel ei continuă să facă la fel", a spus Lucian Sânmărtean, care le-a transmis un mesaj tinerilor fotbaliști:

Citește și: Simona Halep ar putea pune mâna pe o sumă uriașă ! Cât ar putea încasa

"I-aş sfătui pe jucători, dacă au posibilitatea, să meargă cât mai târziu în ţările arabe, pentru că e o ţară cu o cultură diferită, totul este diferit, iar dacă au posibilitatea să rămână în Europa cât mai mult i-aş sfătui să rămână în Europa fiindcă profesional este altceva. Nu putem contesta şi valoarea banilor care se pun acolo, iar fiecare jucător cred că se gândeşte, visează măcar o dată să ajungă în zona aia să poată să îşi rezolve viaţa financiar".

Nicolae Stanciu s-a întors la Al Ahli, după ce a primit salariile restante.