Lucrarea lui Dumnezeu in rugaciune

Citind în Sfintele Scripturi vom afla că lucrarea rugăciunii împlineşte chiar şi lucruri mai presus de fire. Oprirea soarelui din mersul său pe cer de către Dumnezeu la ruga lui Iisus Navi, ca şi rugăciunea lui Iezechia săvârşită cu faţa la perete, apoi toate minunile din Vechiul Testament văzute în lumina proorociilor mesianice de venire a