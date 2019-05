Lucrarea 'Season's Greetings' a lui Banksy va fi relocata intr-o galerie de arta

Lucrarea „Season's Greetings” a lui Banksy va fi relocată miercuri într-o galerie de artă, după ce a fost cumpărată în ianuarie pentru o sumă formată din şase cifre, iar cumpărătorul a anunţat că o va lăsa în Port Talbot pentru cel puţin trei ani, scrie news.ro.

Proprietarul iniţial al lucrării din Port Talbot, Ian Lewis, a declarat pentru BBC că este mândru de suma obţinută din vânzarea desenului mural şi că nu îi va simţi lipsa.

Creaţia a fost plasată pe doi pereţi ai unui garaj din Port Talbot şi descrie poluarea cu care se confruntă oraşul galez.

Contractorii au început să pregătească deplasarea ei la galeria de artă din oraş. Ei vor folosi o macara pentru a ridica peretele de 4,5 tone, care va fi mutat - sub escortă a poliţiei - aproximativ 2 kilometri, în clădirea Ty'r Orsaf, unde va fi expus.

„Mi-a schimbat viaţa”, a spus Ian Lewis legat de ultimele şase luni. „A fost un amestec: o bucurie şi un stres. Nu cred că îi voi simţi lipsa, probabil voi merge să o vizitez. Sunt destul de mândru de rezultat, ca să fiu sincer”.

John Brandler, proprietarul galeriei, este încrezător că această lucrare va atrage anual aproximativ 150.000 de vizitatori în oraş şi este hotărât să o păstreze în Port Talbot. „Nu ar arăta la fel la Tate sau la o galerie din Mayfair, New York sau Paris. Am simţit că îşi are locul aici”.