Lucrari de modernizare si restrictii de circulatie pe aleea Tudor Neculai

strada aleea tudor neculai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 20 - 21 august, intre orele 7.00 si 19.00, constructorii contractati de municipalitate vor face lucrari de modernizare pe aleea Tudor Neculai, intre intersectia cu strada Miroslava (km 1 + 770) si soseaua Tudor Neculai (km 2 + 205). De asemenea, in perioada 21 - 31 august, in acelasi interval orar, constructorii vor lucra pe aleea Tudor Neculai, de la intersectia din zona Bisericii Inaltarea Domnului (km 0 + 770) pana la intersectia cu artera care face legatura cu Rond Vechi CUG (km 1 + 440). In perioadele si intervalele orare mentionate circulatia rutiera pe tronsoanele respective va fi inchisa. Lucrarile de modernizare a aleii Tudor Neculai fac parte dintr-un proiect care incl ...