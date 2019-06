Lucrari de reparatii asfaltice pe DN 28,Targu Frumos – Razboieni, judetul Iasi

lucrari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, 07 iunie 2019, pe DN 28, Tg. Frumos – Razboieni, judetul Iasi, au demarat lucrari de reparatii asfaltice pe tronsonul cuprins intre km 26+350 – 29+350. Lucrarile sunt executate de SC Eky-Sam SRL si sunt prevazute in programul de intretinere periodica al DRDP Iasi, durata acestora fiind estimata la aproximativ doua saptamani, in functie de conditiile meteo. Cu aceasta ocazie, DRDP Iasi face apel la intelegere din partea conducatorilor auto pentru eventualul disconfort si timpii de asteptare in trafic, cu recomandarea de a circula cu atentie pe sectoarele de drum afectate. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...