Lucrari si restrictii de circulatie pe soseaua Pacurari

Incepand de astazi, 2 septembrie, de la ora 20.00, pana in cursul zilei de miercuri, 4 septembrie, echipele ApaVital SA vor face reparatii la conducta de aductiune a apei Timisesti aflata sub soseaua Pacurari, in zona Petrom, ceea ce va genera unele restrictii de circulatie. Astfel, cele trei benzi de pe sensul de intrare in oras vor fi complet inchise. Circulatia rutiera va fi limitata la cele trei benzi de pe sensul de iesire din oras, spre Valea Lupului, astfel: banda intaia si a doua (de la trotuar) vor avea sens spre iesire, ca in mod normal, iar banda a treia (de la axul drumului) va avea sens dinspre Valea Lupului spre oras.