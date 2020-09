Lucrarile la Sala Polivalenta din Constanta prind contur. Echipele de constructori au finalizat sapaturile pentru fundatia cladirii.

Decebal Făgădău – primarul municipiului Constanța: “Am intrat în linie dreaptă și sunt convins că în 2022 echipele noastre favorite vor avea o casă nouă, o casă de care Constanța are nevoie”Echipele de constructori lucrează cu utilajele pentru pregătirea suprafeței pe care va fi amplasată noua sală de sport amenajată în zona Badea Cârțan.Toată zona se va schimba complet în următoarea perioadă și va deveni un punct de atracție pentru toți locuitorii orașului.Ilias Vebi – șef șantier Sala Polivalentă Constanța: “La momentul acesta am finalizat lucrările de excavație pentru perna de pământ. Am început să turnăm și betoanele de egalizare, iar de săptămâna viitoare vor ajunge în șantier primele transporturi de oțel beton fasonat și ne vom apuca de montajul grinzilor de fundare, inclusiv cofrare și betonare. Ne vom axa apoi pe stâlpi, plăcile peste demisol și parter. Suntem în grafic cu lucrările, de săptămâna viitoare suplimentăm și echipele de constructori.”Sala Polivalentă, cu o capacitate de 5.000 de locuri, va beneficia de o sală de competiții care va fi omologată de forurile de specialitate pentru derularea de evenimente sportive de handbal, baschet sau volei de nivel național, dar și de nivel european și mondial.Proiectul include și spații dedicate sportivilor (sală de antrenament, sală de forță, sală de fitness, vestiare, cabinete medicale), spații dedicate presei (studiouri pentru transmisii radio-tv), spații dedicate publicului (cafenele, alimentație publică, grupuri sanitare), dar și spații administrative și de agrement cu multă verdeață.Noua sală polivalentă va putea găzdui și evenimente culturale, conferințe, concerte sau festivaluri.