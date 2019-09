Lucrarile la substatia de ambulanta din Pacurari sunt in plina desfasurare - FOTO

Substatie Ambulanta Pacurari 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se lucreaza de zor la substatia de Ambulanta din Pacurari. Dupa luni in treci in care, din cauza unor procese deschise operatorului ce isi desfasura activitatea in zona, lucrarile au stagnat, in aceste momente la viitoarea substatie de Ambulanta din Pacurari, lucrarile se afla in plina desfasurare. In municipiul Iasi va fi deschisa o substatie de ambulanta in zona Pacurari la Moara de Foc. Proiectul privind infiintarea substatiei de ambulanta din Pacurari, amendament depus de catre consilierii Partidului Miscarea Populara (PMP) la bugetul pentru anul 2017, a devenit realitate. Noua substatie de ambulanta va fi pe amplasamentul fostei autogari din ...