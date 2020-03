Lucrezi de acasa? Studiile arata ca poti fi mai productiv. Cum poti reusi sa faci asta

Din ce în ce mai multe companii oferă angajaţiilor oportunitatea de a lucra de acasă. Iar în plină criză cauzată de virusul COVID-19 aceasta pare cea mai bună soluţie. Însă, ea ar trebui văzută ca o strategie pe termen lung. Sau cel puţin asta ne spun studiile. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit wedohr.ro, Airtasker a vorbit cu 1,004 de angajaţi full-time despre stilul lor de muncă, iar mai mult de jumătate au răspuns că lucrează de acasă majoritatea timpului. Studiul a arătat următoarele lucruri: angajaţii remote aveau în medie 22 de minute de pauză în timpul zilei vs. 18 minute pe care şi le luau cei care lucrau din birou pe de altă parte, dacă angajaţii care lucrau din birou aveau 37 de minute zilnice în care nu lucrau (excluzând pauzele de prânz), cei care lucrau remote erau mult mai productiv, având doar 27 de minute de pauză mai mult decât atât, angajaţii remote lucrau de 1,4 ori mai mult decât ceilalţi în fiecare lună şi aveau 16.8 mai multe zile lucrate în fiecare an De asemenea, angajaţii remote economiseau anual peste 4,500 de dolari pe transport şi reuşeau să aibă un stil de viaţă sănătos cu minimum 25 de minute în plus pentru activităţile fizice în fiecare săptămână. Mai mult, aveau un stil de viaţă echilibrat – doar 29% dintre ei au declarat că încă se chinuie să obţină acest echilibru. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Un alt studiu care a analizat impactul muncii de acasă a fost realizat de profesorul Nicholas Bloom de la Stanford. Acesta a făcut un experiment în parteneriat cu Crip, cea mai mare agenţie de turism din China, iar rezul ...