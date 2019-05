Lucruri despre lume pe care nici cei mai destepti dintre noi nu le stiu

Albert Einstein google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Exista lucruri in lumea asta care nu te vor ajuta neaparat daca le ai memorate, dar tot iti place in continuare sa le afli. Acestea sunt cateva lucruri interesante care nu te vor face neaparat mai inteligent, dar poate-ti vor servi macar drept subiecte de discutie. Cele mai vandute chestii din lume Probabil te asteptai ca un device sa se numere printre cele mai bine-vandute lucruri din lume. Apple a vandut peste 500 de milioane de iPhone-uri, potrivit USA Today. Destul de surprinzator, nici vanzarile in ceea ce priveste o anumita serie de carti nu au stat tocmai rau. Este vorba despre celebra serie cu vrajitori, Harry Potter. Cartile au fost vandute in peste 450 de milioane de exemplare. Fenot ...