Lucrurile bune ale anului 2019

Castigarea alegerilor europarlamentare, Referendumul pentru statul de drept, victoria in alegerile prezidentiale, Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European de la Bucuresti, Summitul PPE si Consiliul European de la Sibiu, Congresul Partidului Popular European de la Zagreb, schimbarea Guvernului, numirea Laurei-Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european. 2019 a fost un an cu multe reusite atat personale, dar a fost mai ales un an cu multe reusite pentru Romania ...